Galli et le possible appel de Leonardo à l’agent de Dembélé

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Il y a quelques semaines, il a été associé au PSG mais les dirigeants parisiens avaient vite mis de côté ce dossier. Mais il y a quelques jours, des médias espagnols ont capté une image où l’on voyait apparaître « Leonardo PSG » sur le téléphone de l’agent de l’ancien rennais à son arrivée à l’aéroport de Barcelone. Vrai appel ou subtilité de l’agent pour faire parler. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Carine Galli a donné son avis.

« On est d’accord que cela peut-être totalement bidonné. Mais sinon, que Leonardo – directeur sportif du PSG – qui est au courant qu’il y a de gros soucis entre les deux clans se renseigne sur la position du joueur, c’est le travail de n’importe quel directeur sportif qui pourrait être intéressé par un joueur. On ne tombe pas des nus. Vous m’expliquez quoi ? Que Moussa Sissoko est allé à Barcelone pour dire en fait il ne prolongera pas et il signera au PSG. Pas du tout. »