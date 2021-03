Série de buts, Di Maria : les chiffres avant Brest / PSG

Ce soir (21h10, Eurosport 2 / France 2) le PSG se déplace sur la pelouse de Brest dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Contre les Bretons, le PSG va jouer son 240e match dans la compétition ( 170 victoires, 28 matches nuls et 41 défaites). Le PSG affiche un pourcentage impressionnant de 70% de victoires en Coupe de France. Ce sera également sa 46e participation en 16es de finale sur 51 saisons. Les joueurs du PSG qui restent sur 47 matches de CDF avec au moins un but marqué. De retour dans le groupe, Angel Di Maria pourrait atteindre la barre des 100 passes décisives ce soir. Enfin, si Marquinhos joue, il atteindra la barre des 310 matches sous le maillot Rouge & Bleu pour rejoindre Mustapha Dahleb à la huitième place des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG.