Gravillon : « Il a trop d’options dans le jeu de Messi »

Le défenseur Andreaw Gravillon (23 ans), prêté par l’Inter Milan au Stade de Reims, va passer un test XXL ce soir. Le Guadeloupéen va devoir montrer ses qualités face à l’armada du PSG. Du Neymar, du Di Maria, peut-être du Mbappé, certainement du Messi… Et le joueur sait que la mission s’annonce difficile face à La Pulga. « Si tu te positionnes pour l’emmener à droite, tu sais qu’il aura quand même la solution pour partir à gauche, et vice versa. Il a trop d’options dans son jeu », souffle Gravillon au JDD. « Il faut tenir au maximum ses appuis puis essayer de sentir où il va aller. Je pense que quelques minutes de pratique me donneront plus d’indications que des heures de vidéos à décortiquer son jeu et ses feintes. »