Däbritz : « Il est important de retrouver de la confiance »

Dans une période pesante marquée par l’agression sur Kheira Hamraoui, la garde à vue de plusieurs heures d’Aminata Diallo et la large défaite face à l’OL (1-6) avec un groupe touché moralement, les Féminines du PSG voudront renouer avec la victoire ce jeudi soir (21h sur la chaîne YouTube de DAZN) lors du match face au Real Madrid (à l’Estadio Alfredo Di Stefano), dans le cadre de la 4e journée de l’UEFA Women’s Champions League. Arrivées en Espagne ce mercredi, les Parisiennes ne pourront pas compter sur les deux milieux de terrain (Hamraoui et Diallo). Présente en conférence de presse, Sara Däbrtiz a été questionnée sur cette rencontre face au club madrilène, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

La préparation du groupe pour ce match

« Nous étions bien sûr très déçues après le résultat à Lyon. Mais nous voilà à Madrid, le voyage s’est bien passé et nous avons fait une très bonne séance d’entraînement dans un superbe stade, sur une pelouse magnifique. Nous sommes impatientes de disputer cette rencontre, le groupe est prêt et nous espérons remporter ce match contre le Real. »

La dynamique du PSG en Ligue des champions

« Nous avons remporté toutes nos rencontres de Champions League jusqu’ici, et nous voulons continuer sur cette lancée. Et il est important de retrouver de la confiance après la défaite de ce week-end. Nous voulons faire un bon match ce soir, jouer avec caractère et jouer un beau football, pour prendre les trois points. »