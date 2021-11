Libre de tout contrat cet été, Gianluigi Donnarumma a décidé de poursuivre sa carrière avec le PSG, où il a paraphé un contrat jusqu’en 2026. Fort d’un titre de champion d’Europe 2021 avec la Nazionale en étant élu meilleur joueur de la compétition, l’international italien partage actuellement le but des Rouge & Bleu avec Keylor Navas. Une situation bien gérée par Mauricio Pochettino, mais qui entraîne certaines critiques en Italie.

Actuellement présent à Milan, l’agent du portier italien – Mino Raiola – dit ne pas regretter le transfert de son joueur au sein du club de la capitale, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, via son compte Twitter. « Je n’ai pas regretté l’accord de Donnarumma avec le PSG. Il n’y a pas de problème et la situation est sous contrôle. »

Pour rappel ce mercredi, Mino Raiola avait également réagi sur cette alternance dans le but du PSG. « Je ne sais pas si c’est un problème, mais je suis sûr de la façon dont cette situation des gardiens du PSG va se terminer. Et ça va bien se terminer pour Donnarumma. Cela prendra du temps et de la patience, cela sera résolu. »

