Dagba : « On a mis une grosse implication »

Colin Dagba était titulaire ce soir lors du 16es de finale de Coupe de France remporté par le PSG contre Vannes (4-0). Performant dans son couloir droit, le défenseur est revenu sur cette belle victoire qui lance parfaitement la deuxième partie de saison 2021-2022.

« C’était important de gagner ce premier match de l’année. On a mis une grosse implication, on a marqué en première mi-temps. Après, on a su se mettre à l’abri assez rapidement en deuxième mi-temps. On n’a pas encaissé de but et c’était très important, explique le titi du PSG au micro d’Eurosport 2. Pendant la trêve on a gardé le rythme, on s’est beaucoup entraîné. Les deux entraînements que l’on a faits à la reprise c’était intense et ça s’est revu encore ce soir. On était bien physiquement et on a fait un bon match.«