Ce lundi soir (21h10 sur France 3 et Eurosport 2), le PSG retrouve la compétition et dispute son premier match de l’année 2022. À cette occasion, le club de la capitale affronte le Vannes Olympique Club – au Stade de la Rabine – dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre face au club de National 2, Mauricio Pochettino est privé de nombreux cadres mais peut compter sur les titularisations de Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Kylian Mbappé. Un match qui permettra également à Xavi Simons et Edouard Michut de glaner du temps de jeu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Vannes. Bon match à toutes et à tous !

2′ Les Parisiens font circuler le ballon depuis le début du match. De leur côté, les Vannetais pressent les Rouge & Bleu

4′ Coup franc intéressant obtenu par Xavi Simons. Mendes récupère haut le ballon puis le Néerlandais a été stoppé irrégulièrement devant la surface de réparation

5′ Mbappé frappe le coup franc dans le mur. Après un cafouillage, Kimpembe tente une frappe en pivot, mais sa tentative est stoppée sans difficulté par Pétrel

12′ Très belle combinaison entre Michut, Mbappé et Mendes. Le centre du latéral gauche est repoussé par la défense de Vannes

15′ Contact entre Mbappé et un défenseur adverse dans la surface de réparation de Vannes, mais l’arbitre ne siffle pas.

16′ Nuno Mendes fait preuve de beaucoup de déchets dans le jeu depuis le début du match, malgré une grosse activité sur son côté gauche

17′ Le centre d’Herrera est repoussé par la défense vannetaise

19′ Centre bien travaillé par Mendes en direction du second poteau, mais Wijnaldum est trop court pour reprendre le ballon

21′ Très belle défense de Kehrer devant Kouassi. L’Allemand a mis un terme à la contre-attaque du Vannes Olympique Club.

21′ La frappe de Xavi Simons est repoussée par Pétrel

22′ Bien décalé par Michut dans la surface, Herrera tente une frappe mais Pétrel s’interpose une nouvelle fois

23′ Après un grand pont sur un défenseur du VOC, Wijnaldum frappe sur le portier adverse, qui multiplie les parades ces dernières minutes

26′ Le match a été interrompu pendant quelques secondes en raison d’un drone qui survolait le stade de la Rabine

28′ Les Parisiens se montrent de plus en plus pressants et les corners se multiplient.

28′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur un corner parfaitement tiré par Mendes, Kimpembe reprend l’offrande du Portugais pour catapulter le ballon au fond des filets. Son deuxième but avec le maillot du PSG après celui face à Manchester United en février 2019

29′ Encore une situation dangereuse devant le but de Vannes, mais Mbappé puis Herrera sont contrés par la défense adverse

35′ Le match est rentré dans un faux rythme depuis l’ouverture du score

38′ Bon retour défensif de Mendes

Feuille de match Vannes / PSG

16es de finale de Coupe de France – Lundi 3 janvier 2022 à 21 heures 10 au Stade de la Rabine – Diffuseurs : Eurosport 2 / France 3 – Arbitre : Stinat – But : Kimpembe (28′) – Carton : Yobé (35′)