Vannes / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Ce lundi soir, le PSG retrouvait la compétition et disputait son premier match de l’année 2022. Pour cette rentrée, le club de la capitale affrontait le Vannes Olympique Club – au Stade de la Rabine – dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre face au club de National 2, Mauricio Pochettino était privé de nombreux cadres mais pouvait compter sur les titularisations de Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Kylian Mbappé. Un match qui aura permis également à Xavi Simons et Edouard Michut de glaner du temps de jeu.

Comme au tour précédent, le PSG a tranquillement remporté cette rencontre grâce entres autre à un but de Presnel Kimpembe de la tête suite à un beau corner tiré par Nuno Mendes. C’est un événement puisque c’est le premier but de la tête pour le défenseur central parisien et sa deuxième réalisation depuis… le match aller contre Manchester United lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2019 (0-2). Les hommes de Mauricio Pochettino gèrent tranquillement en deuxième mi-temps et mettent le pied sur l’accélérateur… Enfin Kylian Mbappé aura passé la vitesse supérieur. 2022, t’es pas content ? Triplé… et seulement en 18 minutes. Le premier but est un face à face remporté face au portier adverse mais que dire du deuxième… Une MER-VEILLE ! Récupération au milieu de terrain de Marco Verratti, comme lui-seul en a le talent, petite roulette pour Edouard Michut qui décale Xavi Simons qui lance Mbappé et frappe en première intention ! Pleine « lulu » ! Le troisième ne sera pas le plus compliqué après une belle combinaison des Rouge & Bleu. 4-0, très belle entrée en matière des hommes de Mauricio Pochettino avant de se déplacer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (21h00)

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6, Dagba 5,5, Kehrer 6, Kimpembe 6,5, Nuno Mendes 6,5 – Herrera 5, Verratti 7, Michut 5,5 – Simons 6,5, Mbappé 8,5, Wijnaldum 4

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 5,5 , Dagba 6, Kehrer 6, Kimpembe 6,5, Nuno Mendes 6,5 – Herrera 4, Verratti 7, Michut 6 – Simons 7, Mbappé 8,5, Wijnaldum 4

Les notes de Theodore Vives : Donnarumma 5,5, Dagba 5,5, Kehrer 5,5, Kimpembe (c) 6, Nuno Mendes 6,5 – Herrera 6, Verratti 7,5, Michut 5,5– Simons 5,5, Mbappé 8,5, Wijnaldum 4

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 6, Dagba 6, Kehrer 6, Kimpembe 7(c), Nuno Mendes 6 – Herrera 6, Verratti 8, Michut 5,5 – Simons 7, Mbappé 9, Wijnaldum 5.5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 6, Dagba 5, Kehrer 6, Kimpembe (c) 7, Nuno Mendes 6,5 – Herrera 5, Verratti 7, Michut 5,5 – Simons 6, Mbappé 8,5, Wijnaldum 4

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 6, Dagba 6, Kehrer 6, Kimpembe (c) 6, Nuno Mendes 7 – Herrera 5, Verratti 6,5, Michut 5,5– Simons 6,5, Mbappé 8, Wijnaldum 4