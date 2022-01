Pochettino « va essayer » de donner du temps de jeu aux titis

Le PSG s’est largement imposé contre Vannes (0-4) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Un succès notamment dû à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Mauricio Pochettino a aimé la performance de son équipe malgré les nombreuses absences en raison du Covid-19.

« Le respect de son adversaire, c’est ce qu’il y a de plus important. On s’est montré très professionnel, c’est une performance de professionnel, félicite le coach du PSG sur Eurosport 2. Je suis très heureux de la performance de mon équipe. L’objectif était de passer au prochain tour et c’est ce que l’on a fait. Un mois de janvier important ? Oui, le problème c’est que l’on souffre tous de cette pandémie. C’est difficile pour tout le monde. C’est difficile pour nous d’organiser cette équipe parce qu’il y a des mauvaises surprises parfois. Mais on va réussir à s’entraîner et se donner les meilleures armes pour aider les joueurs à devenir encore meilleur et pour être compétitif. C’est important d’être à 100%, en forme. Le problème, c’est le virus. On a quelques joueurs qui sont atteints et qui ne peuvent pas s’entraîner. On va voir ce qu’il se passe. Il va falloir s’adapter encore une fois.«

Mauricio Pochettino qui a enfin eu un mot pour les titis du PSG. « On a une académie incroyable. C’est important qu’ils se retrouvent sur la pelouse avec l’équipe première. Il y a vraiment de très bons joueurs. L’académie travaille vraiment bien. C’est important pour le club d’avoir ses talents là. On va essayer de croire en eux et de leur donner l’opportunité de jouer.«