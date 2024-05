Daniel Riolo : « Luis Enrique ? C’est un entraîneur banal ! »

Au lendemain de l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, les analyses d’après-match ne se sont pas faites attendre. Le naufrage collectif, le manque de tranchant devant les buts, les différentes individualités … Luis Enrique a également été pointé du doigt par certains observateurs.

Les différents observateurs du club de la capitale et de football en général passent au peigne fin l’énième désillusion européenne du PSG. Chacun d’entre eux pointent du doigt les failles du club de la capitale : Une attaque inoffensive, une faillite collective, ou encore le non-match de Kylian Mbappé. Sur les ondes d’RMC, Daniel Riolo a lui souligné la responsabilité de Luis Enrique : « On va pointer pas mal d’individualités qui ont failli. Mais ça veux dire quel géni qui est sur le banc, n’as pas trouvé la solution. Alors qu’on arrêtait pas de me dire que la solution allait venir du collectif. L’état d’esprit, incontestablement, dès le premier jour je l’ai dis qu’il était là. L’état d’esprit selon moi c’est le nettoyage du vestiaire qui en est la principale raison. Le vestiaire était pourri, et l’état d’esprit est devenu meilleur« . Si l’état d’esprit est donc bien présent selon l’éditorialiste dans les rangs du PSG, c’est le manque d’impact et de « géni » de Luis Enrique qui ne permet pas à son groupe de trouver le chemin des filets et de la victoire.

Présent en tribune au Parc des Princes et toujours au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a développé à ce sujet : « Mais le collectif, le jeu, le soi-disant génial inventeur … tactiquement il y a quoi ?! […] Je ne lui en veut pas (à Luis Enrique ; Ndlr) je veux juste qu’on arrête de dire que c’est un géni, c’est tout. C’est un entraîneur banal, voilà tout basta !« , s’est-il exclamé, soulignant au passage l’erreur de Luis Enrique qui a été de sortir Gonçalo Ramos, tant l’attaquant portugais aurait pu être utile dans la dernier quart d’heure.