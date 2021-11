Daniele Orsato arbitre de Manchester City / PSG

Ce mercredi soir à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG se déplacera à l’Etihad Stadium pour y affronter Manchester City, dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Après avoir concédé le nul face à Leipzig, le club de la capitale est à un point derrière son prochain adversaire au classement. La victoire est donc primordiale pour espérer décrocher la première place du groupe. À deux jours de l’échéance, l’UEFA a dévoilé les arbitres de cette rencontre. Ce match sera dirigé par l’Italien Daniele Orsato. Il sera assisté par Alessandro Giallatini et Fabiano Preti. Luca Pairetto sera le quatrième arbitre. Enfin, Marco Di Bello et Maurizio Mariani officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Le PSG connaît bien Daniele Orsato, puisque ce dernier a déjà arbitré les Rouge et Bleu à cinq reprises. Il y a eu les deux matchs remportés face à Manchester United à Old Trafford (0-2 en 2019, puis 3-1 en 2020) mais aussi le match Celtic/PSG (0-5) en 2017. L’arbitre de 45 ans était au sifflet lors de deux défaites du PSG contre le Bayern Münich : celle en finale de C1 en 2020 (1-0) et celle en quart de finale retour en 2021 au Parc des Princes (0-1). Le bilan du club de la capitale est donc de 3 victoires pour 2 défaites quand Daniele Orsato est sur le terrain. Pour ce qui est des cartons jaunes distribués, la moyenne française par rencontre est de 3,68 par match en moyenne. De son côté, l’arbitre de mercredi a donné 5,14 jaunes par match en moyenne dans toute sa carrière dans le championnat italien, en Ligue des Champions et en Europa League. Néanmoins, il distribue beaucoup moins de cartons rouges. Avec 0,10 exclusion par match dans sa carrière, il est nettement en dessous de la moyenne française par rencontre qui est de 0,17.