On le sait, le PSG ne se développe pas seulement que sur les terrains, mais aussi en-dehors. Grâce à ses joueurs au palmarès ronflant et à leurs influences, le club de la capitale multiplie les partenariats avec les plus grandes compagnies au monde.

Les Rouge & Bleu ont officialisé ce lundi matin le renouvellement de son partenariat avec la société American Express. Ce nouveau deal permettra de proposer des « expériences supplémentaires et exclusives aux clients et aux supporters », et sera même entendu au Esport. En collaboration depuis 2015, celle-ci se poursuivra jusqu’en 2024.