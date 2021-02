Danilo : “Après le match de Monaco, c’était important d’avoir les trois points”

Dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Dijon FCO (4-0), grâce aux réalisations de Kylian Mbappé (doublé), Moise Kean et Danilo Pereira. Une victoire qui permet aux Rouge et Bleu de mettre la pression à ses principaux concurrents pour le titre de champion. Après la rencontre, Danilo Pereira, dernier buteur du match, est revenu sur la prestation parisienne et son but, au micro de Canal Plus.

Le match face au DFCO

Danilo : “C’est mon premier but ici. Je suis heureux, surtout pour la victoire. C’était un bon match pour nous. Après le match de Monaco, c’était important d’avoir les trois points aujourd’hui.”

Son but / sa blessure

Danilo : “J’ai été plus rapide que le gardien, j’ai sauté haut et je suis très heureux. Sa blessure ? Ce n’est pas trop grave, c’est un coup.“

Son temps de jeu avec Pochettino

Danilo : “Il y a beaucoup de concurrence et de qualité ici, je travaille tous les jours pour jouer. J’ai eu l’opportunité de jouer aujourd’hui et je pense avoir bien fait. Je vais travailler tous les jours pour jouer beaucoup.”

Ce qui fera la différence pour le titre de champion de France

Danilo : “Le mental. On a encore onze matches. Ce sera beaucoup au mental, ce seront de matches difficiles. Nous devons gagner tous les matches. Marseille / Lyon de dimanche soir ? J’espère que Marseille va gagner ce match (rires).”

Sur le site officiel du PSG, Danilo Pereira, a de nouveau souligné le match sérieux des Rouge et Bleu face au DFCO. “C’était un bon match pour nous, un match sérieux de notre part. Face à une équipe bien regroupée derrière, nous avons vite marqué, et débloquer le match comme ça, c’était important pour nous. Mon but ? C’est beaucoup de plaisir, c’était mon premier but ici, j’espère en marquer encore beaucoup.”