DFCO / PSG : les notes des joueurs parisiens

Le PSG se devait de tirer sur l’ambulance dijonnaise en lui infligeant une huitième défaite de rang. Mission accomplie. Paris repart de Bourgogne avec trois points et un 0-4 grâce à des réalisations de Kean (6e), Mbappé (32e sp, 51e) et Danilo (82e), une première, de la tête, sur corner. Un match très tranquille, rendu facile grâce à une ouverture du score rapide. A vrai dire, on ne voit pas comment Dijon va éviter la relégation, pauvre dans toutes ses lignes. ce fût donc facile. Moise Kean a confirmé sa plus-value et son efficacité. Kylian Mbappé, en jambes, affiche désormais 98 buts en Ligue 1. Rafinha et même Julian Draxler ont rappelé qu’ils étaient de beaux footballeurs. Abdou Diallo a été intéressant en tant que latéral gauche. Keylor Navas y est allé de sa parade en fin de match sur la seule occasion du DFCO. Le PSG a fait le travail. Reste à observer si demain il y aura un bonus. Lille recevra Strasbourg alors que l’OL visitera Marseille.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (6) – Kehrer (6) – Marquinhos (6) – Kimpembe (6) – Diallo (6,5) – Herrera (5,5) – Danilo (6) – Kean (6,5) – Rafinha (6.5) – Draxler (6.5) – Mbappé (7.5)