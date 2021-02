Deux victoires au compteur cette saison, une série de sept défaites en cours, le DFCO est l’équipe à jouer actuellement en France. Malgré une nouvelle déferlante de défections (Neymar, Di Maria, Icardi, Bernat, Verratti, Florenzi et Paredes suspendu) le PSG se doit de s’imposer cet après-midi en Côte-d’Or. Pour y parvenir, Mauricio Pochettino aligne ses quatre axiaux, avec dans l’entrejeu Danilo et Ander Herrera. Rafinha (axial) et Julian Draxler (à droite) seront les cautions techniques, Moise Kean (en pointe) et Kylian Mbappé (à gauche) ceux qui doivent faire basculer le match en faveur du PSG.

Fil du match

A la 6e minute, un centre d’Abdou Diallo permet à Moise Kean de s’ouvrir la cage et de marquer à bout portant ! Si le jeu penche à gauche avec de bonnes montées de Diallo, c’est une frappe de Kehrer qui provoque un penalty, Celina repoussant de la main. Kylian Mbappé transforme (0-2, 32e). Logiquement et tranquillement, le PSG rejoint le vestiaire avec deux buts d’avance. Dès la 51e minute, le PSG augmente l’écart. Une passe parfaitement dosée de Rafinha permettant à Mbappé d’enrouler du gauche sa frappe (0-3). Le match se poursuit tranquillement jusqu’à la 82e minute et le premier but parisien de Danilo Pereira, d’une tête sur corner (0-4). Le Portugais doit sortir quelques minutes plus tard à cause d’une douleur sous le genou gauche. Ce qui permet à Edouard Michut d’entrer en jeu. Une première. Pour finir, Navas nous sort une parade. 4-0, score final. Victoire facile contre une faible opposition. Le PSG revient à un point de Lille (qui jouera demain contre Strasbourg) et compte deux points d’avance sur Lyon avant l’Olympico.

Feuille de match du DFCO / PSG

Samedi 27 février 2021 à 17 heures au stade Gaston-Gérard – 27e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Lesage | VAR : Delerue | Buts : Kean (6e), Mbappé (32e sp et 51e), Danilo (82e) | Avertissements : Dina-Edimbe (25e), Celina (30e), Kean (33e)