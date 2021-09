Danilo : « C’était un match très difficile, mais on a gagné »

Le PSG s’est une nouvelle fois imposé dans les dernières secondes sur la pelouse de Metz (1-2) grâce à un doublé d’Achraf Hakimi. Au micro de Canal Plus, Danilo Pereira a salué la victoire de son équipe. « C’est une fin de match un peu bizarre et très difficile. On a encore marqué dans les dernières minutes. C’était un match très difficile avec une équipe qui a joué devant son but. C’est tout les jours comme ça contre nous. Mais on a gagné et c’est très important pour nous. Les 20 premières minutes on a fait un bon match avec beaucoup d’intensité. Après on a joué un peu lentement et c’est difficile quand on joue comme ça.«