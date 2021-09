Hakimi : « Je suis très content d’avoir pu aider l’équipe »

Achraf Hakimi a été offert la victoire au PSG à la 95e minute contre Metz ce soir lors de la 7e journée de Ligue 1 (1-2). Le marocain s’est même offert un doublé. À l’issue de la rencontre, le latéral droit a évoqué cette victoire au finish des Rouge & Bleu.

« Je suis très content d’avoir pu aider l’équipe avec deux buts. Je suis très heureux de la victoire, d’avoir lutté jusqu’à la dernière minute pour remporter les trois points. Je suis fier d’eux et on va fêter ça. La tension de la fin de match ? Ce sont des choses qui arrivent. Les deux équipes veulent gagner, tout le monde veut défendre ses couleurs. On a réussi à avoir les trois points, on a lutté, on a travaillé et c’est le plus important, confesse Hakimi au micro de Canal Plus. Pourquoi si difficile ? Il y avait une équipe qui jouait d’une manière défensive. On les impressionnait. On a eu le contrôle du match, on était tranquille. On n’a juste pas réussi à marquer sur nos occasions.«