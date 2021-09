À l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, le PSG affronte le FC Metz au Stade Saint Symphorien (21h sur Canal Plus Décalé). Et pour ce match des extrêmes, le leader du championnat voudra poursuivre sa série avec une septième victoire de rang face aux Messins. À cette occasion, Mauricio Pochettino a légèrement fait tourner son effectif notamment au milieu de terrain avec un entrejeu expérimental : Danilo Pereira, Rafinha et Georginio Wijnaldum. Attendus par de nombreux supporters, Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les couloirs. De son côté, Kylian Mbappé enchaîne aux côtés de Neymar Jr et Mauro Icardi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné entre les deux équipes .

. 1′ Première situation pour Metz. Débordement sur le côté droit et centre repoussé par Marquinhos.

Débordement sur le côté droit et centre repoussé par Marquinhos. 5′ But du PSG !!! Lancé en profondeur par Neymar, Icardi pique son ballon devant le gardien mais sa frappe est sauvée sur la ligne par Udol. Hakimi a bien suivi et propulse le ballon dans le but malgré la présence de deux Messins dans les cages. But validé grâce à la Goal line technologie.

7′ Trouvé à l'entrée de la surface par Icardi, Kylian Mbappé voit sa frappe s'envoler au-dessus du but messin.

9′ Lancé en profondeur par Neymar, Mbappé se présente dans la surface mais n'arrive pas à dribbler Oukidja qui récupère le ballon.

. 14′ Faute de Rafinha. Bon coup franc pour Metz à 20 mètres, mais cela ne donne rien.

17' Très beau centre de Nuno Mendes, mais le ballon passe devant Icardi qui n'arrive pas à reprendre. Dans la foulée, Neymar décale Mbappé dans la surface, ce dernier centre en retrait mais Icardi n'arrive pas à bien reprendre.

21′ Une-deux entre Icardi et Mbappé, le numéro 7 parisien frappe mais sa frappe est arrêtée par le gardien. Il était de toute façon hors-jeu

22′ Première grosse occasion messine. Niane est trouvé dans la surface et tente une retournée. Sa frappe passe à côté du but de Navas.

25′ Neymar dans la surface Messine, il crochète un, deux puis trois joueurs ! Le ballon est ensuite dégagé au loin.

28′ Le centre Messin au premier poteau ! Marquinhos contre le centre, mais un second joueur Messin récupère et frappe la balle ! Navas la détourne en corner ! Le corner ne donne rien

30′ Belle récupération de Rafinha qui tente une frappe repoussée par un défenseur messin

37′ Contre-attaque rapide du PSG, mais Mbappé rate sa dernière passe pour Hakimi

38′ Égalisation messine . Sur un corner, Kouyaté propulse sa tête dans le but. Keylor Navas n’a pas la main assez ferme.

44′ Lancé en profondeur Gueye se présente seul face à Navas mais le gardien parisien sort vainqueur de ce face à face.

. 45′ Mi-temps. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité.

48' Trouvé par Mbappé à l'entrée de la surface, Wijnaldum voit sa frappe passé proche du poteau gauche du but messin.

51′ Bien lancé en profondeur par Marquinhos, Neymar rate son contrôle et voit le ballon sortir du terrain.

53′ Contre-attaque éclaire de Metz mais l'attaquant messin rate complètement sa tête

56′ Frappe de Neymar à l’entrée de la surface qui passe au ras du poteau d’Oukidja

59′ Nouvelle frappe de Neymar déviée par la défense messine

63′ Magnifique passe de Neymar pour Hakimi qui voit sa frappe fuir le cadre

64′ Ander Herrera et Angel Di Maria entrent, Rafinha et Wijnaldum sortent

69′ Carton jaune pour Nuno Mendes pour tirage de maillot

Feuille de match FC Metz / PSG

Septième journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 22 septembre 2021 à 21h au Stade Municipal Saint-Symphorien – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Pignard – VAR : Letexier, Gringore