Mercredi soir (21 heures, Téléfoot, Canal Plus), le PSG affronte Marseille à Lens pour le Trophée des Champions. Un match pour lequel Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs. Comme le rapporte le Parisien sur son site internet, Danilo Pereira et Leandro Paredes devraient revenir dans les séances collectives dès demain. “Les deux milieux de terrain vont mieux après, respectivement, des blessures aux ischio-jambiers et à la hanche.“ Ils postulent donc pour une place dans le groupe pour le deuxième classico de la saison. Sorti en raison de maux de ventre hier soir, Idrissa Gana Gueye va mieux et devrait aussi être-là mercredi. Ce qui ne sera pas le cas de Presnel Kimpembe. Blessé aux ischios-jambiers avant son intervention défensive fantastique contre Lille, Presko est encore trop court. Il pourrait faire son retour samedi contre Angers. Pour Neymar – blessé contre Lyon – c’est du 50-50. “S’il reprend avec le groupe dès ce lundi, sa présence dans le groupe n’est pas impossible” note le quotidien francilien. Testé positif avant Saint-Etienne, Rafinha pourrait faire son retour également si son test à la Covid-19 est négatif demain. Positif avant Brest, Thilo Kehrer sera absent contre Marseille.