Le PSG a repris l’entraînement ce dimanche après-midi avec un nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Comme c’est de coutume depuis la pandémie liée au Coronavirus, les joueurs doivent réaliser un test afin de savoir s’ils sont positifs au Coronavirus. Et ce dimanche soir, le PSG – via son compte twitter – a fait savoir que l’un de ses joueurs avait été testé positif à la Covid-19. Le club parisien n’a pas dévoilé le nom de son joueur mais a fait savoir qu’il allait “donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.” Lors de cet entraînement, six joueurs n’étaient pas présents sur la pelouse du centre d’entraînement. Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe (soins), Leandro Paredes, Rafinha et Neymar Jr (soins). Et comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – il s’agit de Rafinha. Le milieu de terrain brésilien est venu au Camp des Loges, réalisé son test et quitté directement le centre d’entraînement parisien après son test positif. Il est donc forfait pour Saint-Etienne voire pour Brest (samedi 9 janvier). Loïc Tanzi qui fait savoir que malgré l’arrivée de l’entraîneur du gardien fétiche de Mauricio Pochettino – Toni Jimenez – l’actuel, Gianluca Spinelli, était bien présent lors de l’entraînement. Annoncé restant dans le staff de l’Argentin, Zoumana Camara, “ne semblait pas présent à la séance du jour“, conclut le journaliste. L’entraînement de ce jour a été découpé en trois exercices. Un circuit court avec ballon, 8 répétitions de 15/15 et un Toro pour terminer. 45 minutes de séance aujourd’hui.