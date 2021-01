Pendant les prochaines semaines, le directeur sportif du PSG, Leonardo, devra gérer les contrats de certains joueurs de l’effectif du PSG. Outre les cas Juan Bernat et Ángel Di María (en fin de contrat en juin prochain), Leonardo devra également négocier les prolongations de contrat de ses deux joueurs phares, Neymar Jr et Kylian Mbappé, qui arrivent en fin de contrat en juin 2022. Si la situation du champion du Monde 2018 reste assez floue, le numéro 10 parisien souhaite poursuivre l’aventure avec le maillot des Rouge et Bleu. Et depuis quelques mois, de nombreux médias indiquent que Neymar serait favorable à une extension de bail avec le club de la capitale.

Aujourd’hui, l’émission Téléfoot, via son journaliste Julien Maynard, indique que le PSG “va formuler une première offre de prolongation à Neymar.” Bloquées depuis quelques temps en raison de la crise sanitaire, les discussions entre les différentes parties “ont débuté il y a plusieurs semaines”, précise l’émission dominicale. En effet, le club parisien est optimiste concernant la prolongation de contrat de son joueur de 28 ans, car il veut rester et se sent bien à Paris. Comme de nombreux médias, l’émission Téléfoot conclut en précisant que les prolongations de Neymar Jr et Kylian Mbappé restent “la priorité absolue de Leonardo et du PSG.”

Statistiques 2020-2021 de Neymar Jr