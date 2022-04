Danilo et Verratti, buteur porte-bonheurs pour le PSG

Le PSG possède la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 59 buts marqués. Le meilleur buteur du club de la capitale est sans aucune surprise Kylian Mbappé avec 15 réalisations. Il devance Neymar (5 buts) , Danilo Pereira (5 buts), Mauro Icardi (4) et Angel Di Maria (3).

Le milieu de terrain portugais a marqué six buts sous le maillot du PSG en 42 matches de Ligue 1. Et lorsqu’il marque, les Rouge & Bleu l’emportent à chaque fois (Lyon mars 2021, Angers 15 octobre 2021, 23 janvier 2022 contre Reims, Lille le 6 février 2022 (doublé) et Saint-Etienne, 26/02/2022). Son coéquipier du milieu de terrain, Marco Verratti, a lui marqué sept buts en Ligue 1 en 240 matches. Comme pour Danilo, le PSG a toujours gagné quand le petit hibou a marqué (Evian, 18 janvier 2015, Metz, 28 avril 2015, Metz 28 aout 2016, Rennes 6 novembre 2006, Bastia, 6 mai 2017 et Reims (doublé), 23 janvier 2022). Les deux joueurs du PSG sont devancé par deux joueurs dans le classement des joueurs qui ont 100% de victoires quand ils marquent, Youcef Atal (8) et Fabien Lemoine (7).

Joueurs de Ligue 1 Uber Eats à 100% de victoires lorsqu’ils marquent

1. Youcef Atal : 8

2. Fabien Lemoine : 7

-. Marco Verratti : 7

4. Danilo Pereira : 6

5. Hamari Traoré : 5

-. Khéphren Thuram : 5

-. Zeki Çelik : 5

-. Renato Sanches : 5

9. Jemerson : 4

-. Przemyslaw Frankowski : 4

-. Timothy Weah : 4