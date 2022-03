En difficulté lors de son arrivée au PSG durant l’été 2020, certainement en raison de ses va-et-vient entre le milieu de terrain et la défense centrale, Danilo Pereira commence petit à petit à réaliser des bonnes performances qui lui permettent d’en faire un titulaire pratiquement indiscutable dans le onze de Mauricio Pochettino. L’international portugais s’est longuement confié à l’émission 100% PSG sur France Bleu Paris. Extraits choisis…

Comment il va ?

« Bien, bien. Je me sens bien. Pas parce que je suis le troisième meilleur buteur, mais parce que je me sens bien ici, à Paris. Dans le club.«

La meilleure saison de sa carrière ?

« Peut-être, oui. Je suis dans un contexte très différent de mes saisons précédentes. Je pense que je suis bien. Donc je pourrais dire que oui. Peut-être que c’est la meilleure saison de ma carrière.«

Son positionnement en défense centrale au début

« Je suis venu ici à Paris pour jouer milieu de terrain. Après, les choses ont changé. J’ai joué beaucoup de matchs au poste de défenseur central et là, pour l’adaptation, c’était un peu difficile. Après, les choses ont encore changé, et le coach a changé aussi, et ça m’a donné beaucoup de confiance. Pochettino m’a donné beaucoup de confiance pour progresser. Gâcher son début d’aventure au PSG ? Non, je ne regarde pas les choses que les gens disent. J’ai mis le focus sur mon travail. Je savais que la tempête allait passer. C’est normal ! Tout n’est pas toujours mauvais. Les choses changent. Je travaille tous les jours pour arriver à ce moment-là, et c’est pour ça que je suis heureux.«

Les critiques trop dures ?

« Oui. Je pense que oui. Mais on est au PSG. C’est normal que les gens regardent plus les prestations du PSG que celles des autres. Donc je pense que c’est normal.«

Une victoire de s’imposer au sein du PSG ?

« Oui, c’est toujours une victoire de réussir à s’imposer parce qu’ici, nous avons de gros talents, à tous les postes. Pour s’imposer, c’est difficile. On doit travailler beaucoup parce que les joueurs ici sont tous talentueux. Alors c’est toujours un plaisir d’être dans le onze titulaire.«

Les supporters

« Une histoire d’amour est en train de se créer entre les supporters et moi ? Oui, à chaque match, je sens ça. Parce que les supporters chantent beaucoup. Même quand les choses ne vont pas bien sur le terrain, on sent qu’ils sont derrière nous. Et ça, ça fait plaisir parce que pour moi, ils sont le douzième joueur sur le terrain.«

Verratti

« Marco est incroyable ! Incroyable ! Les choses qu’il fait avec le ballon, et sans ballon aussi ! Je n’ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu’un qui regarde pensera que c’est facile. Mais non, ce n’est pas facile. Oui, j’ai la chance de jouer avec ces joueurs. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux.«

Pochettino

« C’est un coach qui aime parler, pas seulement des matchs ou de l’entraînement. Il aime parler de tout. De la vie, du quotidien. Ça m’a beaucoup aidé parce que j’avais besoin d’exprimer un peu ce que j’avais en moi. Il m’a beaucoup aidé avec ça.«

L’état d’esprit du groupe avant Real / PSG

« Je pense que notre état d’esprit est vraiment bien. On ne doit pas sous-estimer le Real Madrid, mais on est bien. On se sent bien physiquement et mentalement. Le match de mercredi va être un match totalement différent du match aller. On doit être concentré et tactiquement, aussi bien que la dernière fois. »

Confiant ?

« Oui, on est confiant aussi. Parce qu’on connaît nos qualités. On a confiance dans tout ce qu’on a fait et tout ce qu’on pourra faire. Quand on est comme ça, c’est plus facile de jouer et d’être en confiance.«

Le même Real qu’à aller ?

« On verra un Real Madrid qui sera derrière au score. Ils vont chercher la victoire et ce sera un Real Madrid totalement différent. On y est déjà préparé. Et on a les armes pour battre le Real.«

Comment aborder ce match ?

« Je pense que le Real va chercher le résultat. Le match va donc être plus ouvert que le précédent, qui était un peu tactique. Avec notre style de jeu, je pense qu’on peut faire mal au Real Madrid.«

Son bonheur au PSG ?

« Sur une échelle de 1 à 10 mon bonheur à Paris ? 9/10 ! Il me manque quoi pour être à 10 ? La Ligue des Champions.«