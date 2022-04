Le PSG, roi du finish en Ligue 1 ces dix dernières saisons

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG va enfin retrouver les terrains avec la réception – au Parc des Princes – de Lorient dans le cadre de la 30e journée. Il reste neuf journées au Rouge & Bleu pour s’assurer un dixième titre de champion de France, et ainsi devenir le club le plus titré – à égalité avec Saint-Etienne – dans l’histoire du championnat de France.

Ce vendredi matin, la Ligue 1 a dévoilé le classement des clubs les plus à l’aise à partir de la 30e journée sur les 10 dernières saisons, hors année Covid. Et ce classement est dominé par le PSG. Le club de la capitale a en effet remporté 61 matches sur 90 en 10 ans, soit un pourcentage de 68% de succès. Lors de cette période, les Parisiens ont remporté six des 10 titres mis en jeu. Lyon et Lille suivent avec 51 victoires. Le PSG domine aussi le classement des moyennes de points par match sur les neuf derniers matches de la saison sur les dix dernières saisons avec 2,2 points par rencontre.

Moyennes en Ligue 1 Uber Eats à partir de la J30 depuis 2010/11

1. PSG, 2,22 points pris par match (68% de victoires)

2. LOSC, 1,91 point pris par match (57% de victoires)

3. AS Monaco, 1,89 point pris par match (56% de victoires)

4. OL, 1,88 point pris par match (57% de victoires)

5. ASSE, 1,69 point pris par match (48% de victoires)

6. OM, 1,63 point pris par match (43% de victoires)

7. OGC Nice, 1,52 point pris par match (43% de victoires)

8. Girondins de Bordeaux, 1,49 point pris par match (40% de victoires)

9. Stade Rennais, 1,29 point pris par match (33% de victoires)

10. Montpellier HSC, 1,23 point pris par match (34% de victoires)