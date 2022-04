Le défi de Stéphane Bitton pour les joueurs du PSG

Après une trêve internationale d’une dizaine du jour, le PSG va retrouver la compétition dimanche soir (20h45, Prime Video) avec la réception de Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu n’ont plus que neuf matches à jouer. Neuf rencontres qui doivent permettre au PSG de remporter le titre de champion de France. Stéphane Bitton a lancé un défi aux joueurs parisiens.

« Le championnat revient, notre feuilleton préféré. Et si le PSG nous faisait sa preuve par neuf. Il reste neuf matches de Ligue 1 au PSG pour boucler son dixième titre de champion de France et rejoindre l’AS Saint-Etienne. Je lance un défi aux joueurs du Paris Saint-Germain qui nous ont tant déçus cette saison, lance le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Élimination minable en Coupe de France contre Nice, humiliation mondiale en Ligue des Champions face au Real, rien ne rattrapera ces dérapages. Mais pour adoucir notre amertume, je demande aux stars du PSG de se mettre minable neuf fois 90 minutes. Le défi, faire un sans-faute jusqu’à la fin de la saison. Je veux neuf victoires pour croire à nouveau en ceux qui nous faisaient tellement rêver à la fin du mois d’août et ça commence dimanche par Lorient.«