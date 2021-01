Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Lorient cet après-midi (3-2). Avec cette défaite, le PSG se retrouve troisième à trois points de Lille. Titulaire lors de ce match, Danilo Pereira a rendu une très mauvaise copie (noté 2 par la rédaction de CS) avec en point d’orgue son erreur sur le premier but Lorientais. Au micro de Canal Plus, le milieu de terrain portugais a estimé que son équipe a sous estimé son adversaire du jour. “Je pense que nous avons un peu sous-estimé l’équipe de Lorient. Nous aurions dû jouer avec plus de rapidité, d’intensité pour gagner les duels et ne pas sous-estimer Lorient qui y a cru jusqu’à la fin.“