Danilo : « La Ligue des champions, c’est toujours difficile »

Le PSG s’est imposé dans la douleur ce soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3). Mais l’essentiel est fait, les Rouge & Bleu repartent avec les trois points et poursuivent leur sans-faute après le succès inaugural contre la Juventus Turin. Titulaire dans la défense à trois de Christophe Galtier, Danilo Pereira a offert une performance convenable. Au micro de RMC Sport 1, l’international portugais a reconnu que son équipe avait eu un match difficile.

« Un match très difficile. On a essayé de jouer vite mais la pelouse était difficile. Après le but, on a essayé beaucoup de mouvements et il y a eu le but de Messi. En deuxième mi-temps c’était beaucoup mieux, on a joué plus vite. C’est très difficile de jouer ici avec l’ambiance. Messi, Neymar et Mbappé ont marqué et c’est bon pour nous. La Ligue des champions, c’est toujours difficile, les équipes sont très concentrées et déterminées, on sait qu’aucun match n’est facile.«