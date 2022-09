Maccabi Haïfa / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Paris disputait son deuxième match de Ligue des Champions ce mercredi sur le terrain du Maccabi Haïfa après sa victoire à domicile face à la Juventus au Parc des Princes il y a 8 jours de cela (2-1). Les Parisiens commencent de la meilleure des manières avec plusieurs occasions manquées par Mbappé. Haïfa en profite et ouvre le score dans une ambiance survoltée par un but de Chery (22e). Paris galère dans le jeu et arrive finalement à égaliser grâce à une réalisation de Leo Messi qui marque son premier but en LDC cette saison (36e). À la mi-temps, Paris affiche de grosses difficultés dans le jeu et surtout dans le secteur défensif… Impression qui va se confirmer en 2e mi-temps.

Les Parisiens patinent collectivement et concède des occasions évitables. C’est le moment où Kylian Mbappé décide de marquer l’histoire et inscrit son 30e but de sa carrière en Europe avec le PSG, suite à une merveille de passe de Leo Messi (68e). Le Français égale Edinson Cavani en tête du classement des buteurs du PSG dans les coupes continentales. En fin de match, Neymar clôt les débats et inscrit le 3e but parisien (87e). Le Brésilien marque sa première réalisation en Ligue des Champions depuis… décembre 2020 ! C’est aussi la première fois que les trois membres de la « MNM » marque ensemble dans un match de LDC.

Que ce fût dur pour le PSG, mais l’essentiel est là ! Le club de la capitale reste en tête du groupe H, à égalité avec Benfica (victoire contre la Juventus 2-1)… et qui sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en C1 (5 octobre).

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 5 – Ramos 4,5, Marquinhos 4,5, Danilo 4,5 – Mukiele 3, Verratti 5,5, Vitinha 5,5, Nuno Mendes 5 – Messi 6,5, Neymar 6, Mbappé 6

Les notes de Mehdi Houzirane : Donnarumma 5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5, Danilo 5,5 – Mukiele 3, Verratti 7,5, Vitinha 7, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Neymar 7, Mbappé 7

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5,5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5, Danilo 5,5 – Mukiele 3, Vitinha 6, Verratti 6,5, Nuno 6- Messi 6- Neymar 6, Mbappe 6

Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 6 – Ramos 5, Marquinhos 5, Danilo 5 – Mukiele 4 Verratti 6,5 , Vitinha 6, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Neymar 7, Mbappé 6,5

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 6.5 – Ramos 5, Marquinhos 5, Danilo 5 – Mukiele 3, Verratti 7,5, Vitinha 7, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Neymar 7, Mbappé 7

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5, Danilo 6 – Mukiele 3, Verratti 8, Vitinha 7, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Neymar 7, Mbappé 7

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5,5 – Ramos 5, Marquinhos 5, Danilo 5,5 – Mukiele 3, Verratti 7, Vitinha 6,5, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Neymar 6,5, Mbappé 6,5