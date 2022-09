Mbappé : « On est venu pour gagner, ce que l’on a fait »

Dans un match compliqué, le PSG – mené au score – a finalement réussi à s’offrir une victoire importante contre le Maccabi Haïfa (1-3) grâce à la MNM. Lionel Messi a été buteur et passeur, Kylian Mbappé buteur et presque passeur, Neymar buteur. Ce soir l’essentiel était la victoire pour s’offrir un sans-faute et conserver la première place avec le Benfica. Au micro de Canal Plus, Kylian Mbappé – élu homme du match est revenu sur ce succès parisien.

« Ce sont des conditions un peu difficile. Il fait super chaud, le terrain il n’est pas top mais c’est la Champions League. On est venu pour gagner, pour conforter notre première place du groupe et c’est ce que l’on a fait. Les difficultés ? Je pense que l’on a bien débuté, on a mis de l’intensité. Après, on s’est fait un peu endormir et on concède ce premier but. Après, on a bien réagi, on a commencé à installer notre jeu, à essayer de faire des différences. C’est ce que l’on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et clouer le spectacle avec le troisième but. Il faut s’améliorer. Je pense qu’il faudra que l’on travaille mais si on travaille. On bosse la semaine, maintenant il faut que l’on ait des résultats rapidement dans le jeu parce que les choses importantes vont arriver avec la coupure et notamment la Coupe du Monde. La MNM qui marque ? C’est un avantage pour nous, il faut savoir en profiter. J’espère que l’on va continuer à marquer tous les trois, ça veut dire que l’on gagnera les matches.«