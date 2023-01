Danilo : « On doit avoir un état d’esprit un peu différent »

Dans un nouveau match fade, le PSG s’est fait reprendre à la dernière seconde (1-1) par Reims dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 alors qu’il avait réussi à marquer par l’intermédiaire de Neymar après une première mi-temps complètement ratée. Entré en cours de match, Danilo Pereira a expliqué que son équipe devait changer d’état d’esprit.

« On ne peut pas concéder un but comme ça »

« Ça ne me satisfait pas. C’est un match où on a raté beaucoup de choses. On ne peut pas concéder un but comme ça. On avait le ballon au milieu du terrain, on était tranquille mais on perd le ballon et on concède un but comme ça. Je n’ai pas de mots pour décrire ce match-là, se lamente le numéro 15 du PSG pour Prime Video. On est déçu. Un problème d’état d’esprit ? Je pense que l’on doit avoir un état d’esprit un peu différent. Selon moi, on doit faire un peu plus de travail, on doit être ensemble, on doit souffrir un peu. On est une équipe qui gagne mais on doit aussi souffrir un peu. On doit souffrir quand on le doit. Si on ne fait pas ça, ça va être difficile. Les mots du coach à la mi-temps ? Reims était bien, ils pressaient beaucoup et étaient très compacts. À la mi-temps, le coach a changé de tactique en passant dans un 4.4.2 en losange. On est rentré avec un peu plus d’intensité et de mouvements. On a réussi à marquer mais après, l’expulsion conditionne aussi un peu le match. Mais ce n’est pas une excuse. On doit faire plus.«