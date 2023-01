Dans un nouveau match moyen, le PSG s’est fait égaliser dans les dernières secondes du match contre Reims (1-1) en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Avec cette contre performance, le PSG ne compte que trois points d’avance en tête du championnat sur Lens.

Au micro de Prime Video, Neymar, seul buteur parisien du match, était déçu à la fin de cette rencontre. »L’équipe a bien joué, on pensait avoir fait le plus dur, on a pas mal joué à certains moments mais on prend ce but à la toute fin. Comment je me sens physiquement ? Je me sens bien physiquement.«