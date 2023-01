Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille le Stade de Reims, en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de prendre leurs distances avec leurs poursuivants.

Deux semaines après sa défaite face au Stade Rennais en Ligue 1, le PSG voudra reprendre sa marche en avant en championnat. Et avec les contreperformances de ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille, le club de la capitale aura à coeur de s’imposer face aux Champenois, invaincus lors des 13 derniers matches. Pour cela, Christophe Galtier peut s’appuyer sur le retour de son trio offensif, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Très grosse frayeur de Donnarumma qui se manque dans sa relance. Reims n’en profite pas

2′ Première situation pour le PSG. Trouvé sur le côté droit de la surface, Hakimi remise en retrait pour Messi, mais la Pulga ne cadre pas sa reprise.

5′ Paris prend le contrôle du match. Le centre de Mbappé est trop fuyant pour ses partenaires

9′ Très belle frappe de Balogun qui oblige Donnarumma à une belle claquette. L’attaquant rémois était finalement en position de hors-jeu

11′ Nouvelle frappe de Balogun, trouvé seul dans la surface, mais pas assez puissante pour tromper Donnarumma

15′ Très belle action menée par le Stade de Reims. Après avoir fait coulisser la défense parisienne, Ito est trouvé sur un centre au premier poteau, mais sa tentative frôle le poteau des Rouge & Bleu

17′ Grosse occasion pour Reims. Sur un centre, Munesti prend le meilleur sur Bernat. Donnarumma réalise un bel arrêt réflexe à bout portant.

Donnarumma a déjà trop de travail en ce début de match ce n’est pas normal #PSGSDR — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 29, 2023

19′ Le PSG rate une très belle situation. Sur un trois-contre-un, Mbappé manque sa passe

23′ Nouvel arrêt de Donnarumma face à Ito. Ça commence à faire beaucoup…

27′ Carton jaune pour Marquinhos après avoir stoppé volontairement Ito qui partait en contre

28′ Nouveau tir pour Reims. Munetsi tente une bicyclette mais ne trouve pas le cadre. Les Rémois sont trop facilement trouvés dans la surface

La feuille de match de PSG / Reims

Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – 20e journée de Ligue 1 – Arbitre : Rudy Buquet — Assistants : Alexandre Viala et Guillaume Debart – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Nicolas Rainville et Hamid Guenaoui – Carton : Marquinhos (27′)