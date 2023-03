Le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (2-0). Également défaits à l’aller, les Parisiens quittent la compétition à ce stade de la compétition pour la deuxième année de suite. Meilleur parisien sur le terrain, Danilo Pereira est revenu sur cette élimination.

« Malheureusement, on doit dire que le Bayern était plus fort que nous. On a eu des occasions en première mi-temps mais on n’a pas réussi à concrétiser. En Ligue des Champions, c’est difficile. On a fait des erreurs. C’est dur de sortir comme ça mais c’est la Champions League, lance le numéro 15 du PSG au micro de Canal Plus. C’est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Aujourd’hui, on n’a pas gagné beaucoup de duel. Et quand on joue comme ça, c’est difficile. Je n’ai pas de mots. L’équipe progresse . Pour progresser, on doit être tous ensemble, on doit faire des choses ensemble et pas individuellement. Mais je pense qu’on doit continuer comme ça. Paris c’est un grand club, on doit être fier parce que l’on est des grands joueurs. On doit travailler ensemble pour grandir. »