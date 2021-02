Danilo vu comme un remplaçant par Pochettino (L’E)

En toute fin de mercato estival, Danilo Pereira est arrivé au PSG en provenance de Porto sous la forme d’un prêt payant (4 millions d’euros) avec une option d’achat obligatoire de 16 millions d’euros si le PSG termine dans les deux premiers de la Ligue 1. Mais l’international portugais (29 ans) vit une deuxième partie de saison plus difficile. Régulièrement utilisé par Thomas Tuchel (13 matches toutes compétitions confondues, 1190 minutes) – au milieu de terrain et en défense centrale – il ne joue plus sous les ordres de Mauricio Pochettino (259 minutes en 10 matches, pour seulement deux titularisations). Et selon l’Equipe, Mauricio Pochettino considère Danilo Pereira comme un remplaçant. Le quotidien francilien explique aussi que l’ancien de Porto est plus à l’aise dans un poste de sentinelle avec deux autres milieux de terrain. L’entraîneur parisien utilisant un milieu à deux dans son système en 4-2-3-1, l’ADN de Danilo Pereira ne correspond pas à un jeu à deux milieux. “L’animation autour d’un milieu à deux, et de quatre éléments offensifs avec des déséquilibres ne favorise pas en outre l’ex-joueur de Porto, qui souffre d’un déficit de mobilité.” L’Equipe conclut en indiquant que l’international portugais ne se plaint pas de son faible temps de jeu actuel.