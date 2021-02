Après sa magnifique prestation contre Kielce (37-26) mardi, le PSG Handball retrouvait l’EHF Velux Champions League avec un déplacement en Allemagne pour y affronter Flensbourg. Vainqueur de ses cinq derniers matches européens, le PSG Handball voulait poursuivre sa remontée dans sa phase de poules (3e). Premier buteur du match, Mikkel Hansen a inscrit son 900e but en Champions League mais c’est la seule éclaircie de la première mi-temps parisienne. Le club allemand va rapidement prendre l’avantage et le contrôle de ce match (5-2, 5e), un avantage qui va même monter jusqu’à plus 5 à la 10e minute (8-3). Le score va fluctuer entre +4 et +5 pour Flensbourg mais dans les dernières minutes de la première mi-temps, le club allemand va accélérer pour prendre neuf buts d’avance à la pause (19-10). Le PSG va donc devoir cravacher pour poursuivre sa belle série européenne.

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va réaliser un très beau 3-0 pour revenir à six buts de Flensbourg. Le PSG qui va stagner plusieurs minutes entre le – 6 et le – 7 (22-15, 37e) avant d’accélérer pour revenir à – 5 à 20 minutes de la fin du match (22-17, 38e). Le PSG Handball va poursuivre sa remontée pour se rapprocher du club allemand (26-24, 51e) revenant même à un but à six minutes de la fin (27-26, 54e) mais le PSG Handball ne va pas réussir à passer devant les Allemands. Après cinq victoires consécutives en EHF Velux Champions League, le PSG s’incline donc ce soir et rate l’occasion de revenir à un point de son adversaire du soir (28-27). Le PSG reste troisième mais se trouve désormais à cinq points de son adversaire. Les Rouge & Bleu vont terminer leur marathon de quatre matches en sept jours dimanche (15 heures) avec un déplacement à Istres en LidlStarligue.