Bilan de la trêve internationale des Féminines

Ce week-end, les Féminines du PSG retrouvent le chemin de la D1 Arkema avec la réception du GPSO 92 Issy dans le cadre de la 15e journée de championnat de France (15h15). Les Parisiennes qui voudront poursuivre leur belle saison et ainsi arriver à bloc pour le choc contre l’Olympique Lyonnais le 13 mars. Certaines joueuses étaient avec leurs sélections nationales respectives ces deux dernières semaines. Petit récapitulatif des résultats.

France et Suisse : Perle Morroni, Sandy Baltimore, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Romana Bachmann

La France et la Suisse se sont affrontées deux fois – deux matches amicaux- lors de cette trêve internationale pour deux victoires de l’équipe de France sur le même score 2-0. Geyoro et Diani étaient titulaires lors de la première rencontre alors que Perle Morroni était remplaçante lors de la première rencontre. Elle est entrée en jeu et a marqué deux minutes plus tard. Elle était titulaire lors de la deuxième rencontre comme Geyoro. Sandy Baltimore est entrée en jeu lors des deux rencontres. Romana Bachmann était, elle, titulaire lors des deux matches avec la Suisse.

Espagne / Pologne: Irene Paredes

Pour les qualifications à L’Euro 2022, l’Espagne a affronté l’Azerbaïdjan pour une victoire nette et sans bavure 13-0. Irene Paredes, capitaine du PSG, n’a pas joué cette rencontre. Elle a par contre bien joué le deuxième des qualifications face à la Pologne de sa compère de la défense centrale, Paulina Dudek. Et c’est l’Espagne qui s’est largement imposée 3-0. La Roja pointe en tête du groupe D avec 22 points et se qualifie directement pour l’Euro 2022. Les Polonaises, 3es au classement, n’ont malheureusement plus d’espoir de se qualifier pour cette compétition.

Allemagne : Sara Dabritz

L’Allemagne de Sara Dabritz s’est imposée et inclinée, lors de deux matches amicaux, durant cette trêve internationale contre la Belgique (2-0) et les Pays-Bas (défaite, 2-1). Contre les Belges, la milieu de terrain était titulaire et capitaine. Elle a joué l’intégralité du match contre les Néerlandaises.