Dave Appadoo a aimé les 45 premières minutes de PSG / OM

Hier soir, le PSG a battu Marseille (1-0) en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont offert un beau match aux supporters, avec plus belles actions et des gardiens qui étaient en très grande forme. Dave Appadoo explique avoir bien aimé la première mi-temps de ce Classique.

« Il y en a eu des Classiques plus mauvais«

« Il y en a eu des plus mauvais, surtout ces dernières années où c’était un petit peu tiède, fade et haché. Là, je trouve, notamment les 45 premières minutes, qu’il y avait du rythme, que les deux équipes jouaient assez ouvert et Marseille a vraiment joué sa partie, souligne le journaliste dans l’Equipe du Soir. En seconde période, les Parisiens ont trouvé le moyen de contrôler ce match. Les 45 premières minutes, cela ressemblait à un vrai choc du très haut de la Ligue 1. »