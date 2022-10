PSG / OM : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a remporté le 103e Classico de l’histoire face à l’Olympique de Marseille (1-0). Une victoire obtenue grâce à une réalisation de Neymar Jr et dans un schéma de jeu inédit. Une belle performance des Rouge & Bleu saluée par la presse hexagonale.

Après trois résultats nuls consécutifs et une ambiance pesante autour du club en raison de nombreuses rumeurs extra-sportives, le PSG se devait de renouer avec la victoire. Et quoi de mieux qu’un choc face à son rival marseillais pour repartir de l’avant et prendre par la même occasion ses distances avec l’un de ses poursuivants. Grâce à une réalisation de Neymar Jr, sur un service de Kylian Mbappé, le club de la capitale a repris sa marche en avant et reste toujours invaincu depuis le début de saison. Et dans l’ensemble, les joueurs du PSG ont livré une prestation cohérente sur le terrain, comme le montre les notes des journaux L’Equipe et Le Parisien.

Le trio du milieu a donné satisfaction, la MNM performante

Gianluigi Donnarumma s’est de nouveau montré rassurant dans les buts avec deux interventions décisives en début de seconde période. De son côté, Marquinhos a retrouvé de la sérénité dans la défense en quatre, tandis que Juan Bernat a affiché des limites sur son côté gauche. Les trois joueurs au milieu de terrain – Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha – ont donné satisfaction dans l’ensemble. Enfin, la trio offensif – Neymar, Mbappé, Messi – a retrouvé des couleurs avec notamment le retour de l’Argentin dans le onze de départ.