Galtier : « Je crois vraiment que notre victoire est méritée »

Ce soir, le PSG s’est imposé en clôture de la onzième journée de Ligue 1 contre Marseille (1-0). Le club de la capitale a réalisé une belle performance, attendue depuis plusieurs semaines. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier a expliqué avoir aimé la prestation de son équipe dans ce Classique.

« Les deux équipes ont beaucoup attaqué. On a fait un très bon début de match avec trois ou quatre situations très intéressantes. Après, ils nous ont posé quelques difficultés quand on était sur notre bloc bas. Mais avec notre organisation on pouvait souffrir dans notre bloc bas notamment avec leurs pistons. J’ai beaucoup aimé ce qu’il s’est passé à l’intérieur du jeu, les enchaînements. On a eu beaucoup de situations favorables. Malheureusement, on termine qu’à 1-0 mais je crois vraiment que notre victoire est méritée.«

« Le 4-3-3 ? C’est une réflexion que j’avais depuis un moment«

Le coach du PSG qui est revenu sur son changement de système. « C’est une réflexion que j’avais depuis un moment. Afin d’avoir une meilleure maîtrise à l’intérieur. Les Marseillais sont très agressifs, avec un marquage individuel. Il faut sortir de cette pression-là. L’idée était de créer de la supériorité numérique à l’intérieur. Et ça a bien fonctionné par moments. Si Mbappé a joué en pivot ? Je ne pense pas. Il s’est créé beaucoup de situations, il a été malheureux dans ses face-à-face. Il a été dans sa zone préférentielle la plupart du temps. Il a manqué de réussite et est tombé sur un bon gardien. »

« Tout se passe bien dans le vestiaire«

Christophe Galtier qui a aussi été questionné sur la semaine compliqué autour du PSG et des rumeurs sur Mbappé. « Je suis très honnête. Il ne se passe rien. On essaye juste de trouver les meilleures associations possible. Je les ai entendus. Et c’est pour ça qu’on a cherché un système différent. Mais tout se passe bien dans le vestiaire. Ce sont des joueurs avec un grand caractère, mais qui sont aussi de grands professionnels. »