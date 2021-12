Dave Appadoo et le dilemme de Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa n’a joué que neuf minutes cette saison avec le PSG. C’était lors du Trophée des Champions contre Lille le 2 août dernier. L’international français est quatrième dans la hiérarchie des latéraux gauches derrière Juan Bernat, Nuno Mendes et Abdou Diallo. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien monégasque aurait des touches pour quitter les Rouge & Bleu cet hiver. Mais c’est le flou qui entoure ses intentions. Pour Dave Appadoo, son souhait de vouloir conserver son salaire est un frein.

« Ça va se jouer sur le salaire. Quand on dit qu’il veut rester au PSG, en fait il veut garder son salaire parisien. Le problème, c’est qu’il a absolument – en l’état – aucune chance de jouer. Et s’il devait partir en Italie, c’est la Lazio qui c’est le plus positionnée, même si l’Inter est venu aux nouvelles. Le problème, c’est que ces clubs ne vont pas offrir ce salaire-là, avance le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. En fait, même ses représentants ont un souci de positionnement du joueur. C’est, qu’est-ce qu’il veut vraiment ? C’est un dossier pas simple du tout.«