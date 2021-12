Julien Froment fait le bilan de l’attaque du PSG à la mi-saison

Depuis plusieurs jours, Julien Froment fait le bilan de la première partie de saison du PSG poste par poste. Ce jeudi, il s’est attardé sur l’attaque. Avec la présence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, on pouvait s’attendre à beaucoup mieux. C’est le constat du journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris.

« Disons que l’on reste sur notre faim. Pourtant, le PSG possède un quintet tout bonnement incroyable. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi. Qui en Europe peut se targuer une telle ligne d’attaque ? Pas grand monde mais ce n’est pas le tout d’avoir des joueurs de talents, il faut que tout ce beau monde s’accorde et ce n’a pas été le cas en cette première partie de saison. Mbappé, exceptionnel, il est impliqué sur plus de la moitié des buts du PSG. En gros la stratégie de son entraîneur s’est résumée à ça, prier pour que Mbappé soit en grande forme car c’est le seul qui est capable de faire la différence devant. Neymar n’est que l’ombre de lui-même. Il a perdu son coup de reins, il n’accélère plus. Il ne fait presque plus de différence avec ses dribbles. […]Un autre joueur qui est sur courant alternatif, Angel Di Maria. Capable de fulgurance et d’être complètement transparent dans un match. Il a pourtant tout pour être épanoui avec l’arrivée de son grand copain Lionel Messi. On se disait même que les deux joueurs allaient jouer ensemble les yeux fermés. Le problème, c’est que Di Maria n’a que d’yeux pour Messi. Il joue avec des œillères et oublie ses partenaires. Il va devoir retrouver de la régularité s’il veut être prolongé.«

Le journaliste qui s’est aussi penché sur les premiers mois de Lionel Messi avec le PSG. « C’est délicat de critiquer le septuple Ballon d’Or qui nous a émerveillés quand il était à Barcelone. Disons qu’il digère encore son adaptation à un nouveau club, une nouvelle ville, de nouveaux partenaires. Mais pour le moment, ils ne sont pas bons. Un petit but en Ligue 1, 5 en Ligue des Champions. On va croiser les doigts pour qu’il monte en gamme. On a déjà vu un embryon de relation technique avec Verratti et Mbappé mais il va falloir faire beaucoup beaucoup plus lors de la deuxième partie de saison.«