De Bruyne testé positif au Covid-19 et forfait contre le PSG

Après le match contre Nantes demain après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG se déplacera sur la pelouse de l’Ethiad Stadium pour y affronter Manchester City dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match qui pourrait permettre aux Rouge & Bleu de reprendre la première place du groupe et faire un grand pas en vue d’une qualification en huitième de finale.

Un match contre le PSG que ne jouera pas Kevin De Bruyne. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pep Guardiola a fait un point sur son groupe et a expliqué que l’international belge était revenu du rassemblement de sa sélection avec le Covid-19. Il sera absent 10 jours et est donc forfait pour le choc de Champions League contre les Parisiens mercredi soir (RMC Sport 1, Canal Plus).