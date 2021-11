Ce jeudi, les féminines du PSG faisaient face au Real Madrid dans le cadre de la 4e journée d’UWCL. Une partie remportée par les filles de Didier Ollé-Nicolle sur le score de 0-2. Grâce à ce succès, les Parisiennes confortent ainsi leur première place de leur groupe avec 12 points sur 12, une bien belle réponse après la claque reçue à Lyon le week-end passé dans les conditions très particulières que l’on connait.

Auteure d’une prestation de qualité face aux Madrilènes, c’est notamment elle qui délivre un superbe ballon pour Marie-Antoinette Katoto pour le 0-1, Ramona Bachmann s’est exprimée, pour PSG TV, au sortir de ce match : « C’était un match important pour nous. On voulait montrer une réaction après la défaite à Lyon. C’était important de remporter les 3 points aujourd’hui pour terminer en tête du groupe et s’assurer la qualification. On a obtenu ce coup franc et j’ai essayé de trouver Marie, le timing était parfait ! On a beaucoup de qualité pour tirer les coups francs et pour marquer de la tête. «