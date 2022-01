Garétier pas convaincu par le profil de Ndombele

Tanguy Ndombele sera-t-il un nouveau joueur du PSG avant la fermeture du mercato hivernal (31 janvier) ? Depuis une semaine, les dirigeants de Tottenham et du PSG ainsi que les représentants du joueur discutent pour un prêt du Français de 25 ans chez les Rouge & Bleu, mais pas à n’importe quelles conditions, notamment avec une prise en charge de 100% du salaire du joueur de la part du club francilien. De son côté, l’international tricolore est favorable à une arrivée dans la capitale française. Cependant, le PSG devra avant tout dégraisser son effectif au milieu de terrain. Et pour Geoffroy Garétier, c’est Georginio Wijnaldum devrait laisser sa place à l’ancien Lyonnais.

« Il y en a un, c’est Wijnaldum. C’est celui qui pour l’instant pose plus de questions en terme de niveau de jeu et de retour sur investissement, même si le transfert était gratuit vu qu’il était libre. C’est la grosse déception. C’est un milieu de terrain polyvalent, un peu comme Ndombélé. Donc, ça semblerait logique que si Ndombélé arrive, que ce soit lui (Wijnaldum) qui parte. Je dis bien que ça semblerait logique. »

Cependant, Geoffroy Garétier ne semble pas convaincu par le profil du joueur de Tottenham, comme il l’a évoqué sur le plateau du Late Football Club. « Ndombele, ce n’est pas un joueur qui court, il n’a pas un gros volume de jeu. Rappelez-vous que Mourinho l’année dernière le sortait à chaque fois à l’heure de jeu. Et pour Conte c’est rédhibitoire. Depuis qu’Antonio Conte est là, Tottenham est passé de l’équipe qui courait le moins à celle qui court le plus, je schématise à peine. Il y a une autre raison, c’est sa nonchalance, pour ne pas dire sa désinvolture. Il y a notamment une attitude lors du match de FA Cup contre Morecambe. Il est remplacé et il traine des pieds pour montrer qu’il n’est pas content, et ça avec Conte, ça ne passe absolument pas. Ce ne sera pas la même chose avec Pochettino ? Vous voyez qu’il a d’autres problématiques Pochettino. Donc forcément, ce n’est pas le même régime. Mais ça, c’est la vision de maintenant. »