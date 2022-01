Nous sommes à 20 jours de la confrontation entre le PSG et le Real Madrid, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. À moins de trois semaines de cette rencontre, les premières interrogations commencent à arriver et surtout concernant l’équipe que pourrait aligner Mauricio Pochettino pour cette affiche.

Le média Marca donne des détails sur la condition physique de Sergio Ramos et estime que ce dernier retrouve ses sensations. Le journal madrilène considère que la condition physique du joueur « est à nouveau parfaite ». Le défenseur montre qu’il serait « proche de ce qu’il était » au moment du match de C1, mais ce sera à Mauricio Pochettino « de décider si cette amélioration est suffisante ou non pour débuter contre le Real ». Dans l’esprit de l’entraineur parisien, Marquinhos et Kimpembe devancent le numéro 4 du PSG.

Le journaliste José Felix Diaz confie que Sergio Ramos n’était jusqu’à présent pas une « menace » pour ce duo mais « la situation a évolué avec les prestations de l’Espagnol », qui est conscient de son statut actuel. Néanmoins, ce n’est pas pour cette raison « qu’il arrêtera de se battre pour changer d’avis à l’entraîneur du PSG », conclut le média sportif.