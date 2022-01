Le PSG est à moins d’un mois d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Ce n’est un secret pour personne, l’ambition ultime du club de la capitale est de soulever la Ligue des Champions et le dernier mercato estival le prouve. En récupérant Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou encore Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes, les Parisiens ont montré leurs intentions claires. Malheureusement entre blessures, cas de COVID, trêves internationales à succession et choix tactiques hasardeux, le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir encore trouvé son équipe type.

Mais le dernier match contre Brest est porteur d’espoir, avec une équipe qui a montré de belles intentions et surtout du jeu. Ce qui représente une première depuis un moment. Il reste quatre rencontres avant la confrontation face au Real Madrid, et Mauricio Pochettino commence à récupérer un à un ses cadres.

C’est pour cela que nous vous demandons dans notre débat CS du jour, à 27 jours de PSG / Real Madrid, dans quel état d’esprit êtes-vous ? N’hésitez pas à répondre dans les commentaires.