Mbappé absent de l’entrainement depuis deux jours

Le PSG va affronter Reims ce dimanche au Parc des Princes dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1. Après son succès intéressant face à Brest le week-end dernier, les hommes de Mauricio Pochettino voudront enchaîner à 27 jours de la confrontation contre le Real Madrid. Pour cela, les Rouge & Bleu devront aligner son équipe type de manière régulière pour être au top de leur forme pour cette affiche de la Ligue des Champions.

Si Sergio Ramos et Leo Messi sont présents à l’entrainement collectif et devraient être alignés ce week-end. En revanche Kylian Mbappé manque à l’appel depuis deux jours. En effet comme le révèlent les médias L’Équipe et RMC Sport, l’international français ne s’est pas entraîné ce mercredi matin. L’attaquant parisien est resté avec les préparateurs physiques pour « une petite douleur contractée lors de la réception de Brest. Le média rajoute « qu’à priori rien de grave pour dimanche contre Reims mais à surveiller. Son évolution dans les prochains jours pourrait déterminer sa participation.