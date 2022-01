Les maillots rétro ont eu un énorme succès

Les grands succès commerciaux s’enchaînent pour le PSG. Alors que la collaboration avec la marque Jordan reste un carton, le club de la capitale a présenté ce lundi une nouvelle collaboration rétro. Les Rouge & Bleu se sont inspirés de leurs maillots historiques du début des années 90.

Le Paris Saint-Germain invitait ses supporter à re-découvrir le maillot 91/92, représenté par une Tour Eiffel sur le côté gauche ainsi que les maillots « Commodore », domicile et extérieur, portés lors de la saison 92/93. Mais 24 heures après leur sortie, ces trois tuniques ne sont plus disponibles à la pré-commande. Demandé par nos soins, ces maillots ne sont toujours pas disponibles en boutique physique mais devraient être commercialisés d’ici la fin janvier, sans pour autant connaitre de date précise. Par ailleurs, ces hauts n’ont pas été produits par Nike mais par Scoredraw et sont en matière coton. Ce qui ne les empêche pas d’être « magnifiques » selon les premières personnes qui ont pu déjà se le procurer.

Toutes les photos et les détails sont disponibles ici.