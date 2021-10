Débat CS – Diallo à gauche, une option à oublier ?

Ce vendredi soir, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le PSG s’est défait du SCO d’Angers sur le score de 2-1. Et outre ce succès francilien, un autre évènement a marqué cette partie. En effet, absent depuis plus d’un an après une rupture des ligaments du genou, et quelques complications par la suite, Juan Bernat a fait son grand retour à la compétition.

L’Ibère a ainsi remplacé Abdou Diallo, une nouvelle fois positionné sur le couloir gauche de la défense. Néanmoins, avec la présence de Nuno Mendes et le retour de Juan Bernat, faut-il définitivement remiser aux oubliettes l’option Abdou Diallo à ce poste de latéral gauche ? S’il avait été plutôt convainquant lors de ses premières sorties à ce poste, la donne est légèrement différente aujourd’hui. L’ancien monégasque a, en effet, rendu des copies très moyennes dernièrement.

Abdou Diallo à gauche, une option qui a encore un avenir selon vous ? Ou, au contraire, souhaiteriez-vous ne le voir qu’au sein de la charnière centrale désormais ? À vos claviers !