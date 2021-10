Tribune CS – Lyon / Monaco

Ce vendredi soir, le PSG a lancé la 10e journée de Ligue 1 en l’emportant, difficilement, sur sa pelouse du Parc des Princes face à une belle équipe du SCO d’Angers (2-1). Ce samedi, la 10e journée s’est poursuivi avec une victoire surprise, 1-0, du promu Clermont face au LOSC, le champion en titre. Et ce soir (21h), ce sont l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco qui se feront face dans un choc alléchant. Actuellement 10e, les joueurs de Peter Bosz auront l’occasion de remonter près du podium. De leur côté, les Monégasques, actuels 6e, voudront continuer sur leur lancée après leur succès contre Bordeaux lors de la 9e journée (3-0).

Le XI de l’OL :

Pollersbeck – Dubois, Boateng, Denayer, Emerson – Caqueret, Guimaraes – Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi – Cherki

Le XI de Monaco :

Nubel – Aguilar, Disasi, Badiashile – Fofana, Matazo – Martins, Jean Lucas, Volland, Enrique – Ben Yedder

